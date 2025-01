„Sind motiviert!“ Junge Riege kämpft um WM-Ticket

Selbst für 2021-Doppel-Weltmeister Vincent Kriechmayr war die Abfahrtssaison noch zäh verlaufen, Fünfter war er in Beaver Creek, Achter in Bormio gewesen. Neben ihm war nur Stefan Eichberger als Sechster in Gröden unter den besten zehn gelandet. Der 24-Jährige ist Teil einer jungen Riege, die in Kitzbühel auch in Hinblick auf eine WM-Nominierung noch ihre Chance nützen kann.