Caps kassieren nächste Pleite gegen Vorarlberg

Saisonende für Bischofberger

Für den KAC in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen wird Johannes Bischofberger. Der bereits seit Ende November wegen Gesundheitsproblemen ausgefallene Stürmer war zu Jahresbeginn wieder ins Training eingestiegen. Nun wurde laut Vereinsangaben gemeinsam mit dem Ärzteteam aber entschieden, dass er in den nächsten Monaten keine Matches mehr bestreiten soll. Bischofberger hatte in den vergangenen Jahren mehrere Gehirnerschütterungen erlitten.