Marko: Das war mein größter Fehler in der Formel 1

„Unglaubliche Vita“

Gegenüber dem italienischen Motorsportportal „Autosprint“ gab Marko zu, dass sich die Vergabe des Alpha-Tauri-Cockpits an Nyck de Vries nicht ausgezahlt habe. 2022 durfte der damals 27-Jährige als Ersatz für Alex Albon in den Williams steigen. Mit einem neunten Platz beim Großen Preis von Italien in Monza holte er auf Anhieb zwei Punkte und beeindruckte nicht nur Formel-1-Fans. Auch Dr. Marko wurde auf den Niederländer aufmerksam und setzte ihn prompt mit großen Erwartungen für die Saison 2023 in den AlphaTauri-Boliden. „Er hat sich bei seinem Debüt für Williams in Monza sehr gut geschlagen“, erklärte Marko. „Außerdem hatte er eine unglaubliche Vita, war Formel 2-Champion und Formel E-Champion, aber bei uns hat die Stoppuhr gesagt, dass Nyck de Vries die falsche Wahl war.“