Budget: Wo auch die Stadt Wien jetzt sparen muss

Eine Punktlandung! So beschreibt Wiens Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) das Jahr 2024. „Meine letzten sieben Budgets habe ich alle eingehalten. Und das trifft auch auf das Vorjahr zu, wie der Rechnungsabschluss zeigen wird.“ Damit ist eine Neuverschuldung von 2,1 Milliarden Euro fix. Wien stünde damit gar nicht so schlecht da, vor allem im Vergleich mit unseren deutschen Nachbarn. Gesamtverschuldung Wiens: 11,9 Milliarden Euro. Im Vergleich dazu ist Hamburg mit 23 Milliarden Euro und Berlin sogar mit 65 Milliarden Euro in tiefroten Zahlen.