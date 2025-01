KAC verliert Schlager, Torfestival in Wien

Schneider ist Salzburgs Matchwinner

Salzburgs Matchwinner in Villach war Peter Schneider. Der Teamstürmer traf Ende des ersten Drittels binnen neun Sekunden zweimal. Der VSV, der vor dem Spiel die Vertragsverlängerung mit Verteidiger Alex Wall vermeldet hatte, schaffte das Comeback nicht mehr. Kevin Hancock schaffte erst in der 51. Minute in Überzahl beim Stand von 0:4 den ersten Treffer der „Adler“. Maximilian Rebernig verkürzte weiter, Schneider verhinderte für Salzburg mit seinem dritten Tor an diesem Abend ins leere Gehäuse aber ein nervöses Finale. Der Meister holte damit den vierten Sieg in den vergangenen fünf Spielen.