Hütter-Team Monaco verliert beim Schlusslicht

AS Monaco hat die zweite bittere Niederlage in Folge kassiert. Das Team von Trainer Adi Hütter unterlag am Freitagabend in der französischen Fußball-Meisterschaft bei Schlusslicht Montpellier mit 1:2 und ging damit nach dem Ausscheiden bei Stade Reims im Cup am Dienstag im Elfmeterschießen wieder als Verlierer vom Platz.