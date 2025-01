Schneeschaufeln und Sitzen schaden dem Rücken

Besonders problematisch ist das Sitzen oder vielmehr „Knotzen“ in einer schlechten Haltung, bei der die Wirbelsäule nicht richtig unterstützt wird. Dies führt zu Verspannungen und einer Fehlbelastung der Muskulatur, was langfristig in Schmerzen im unteren Rückenbereich, den Schultern oder im Nacken münden kann. Dagegen helfen u. a. ergonomische Möbel.