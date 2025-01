Jakob Pöltl knackt 5000-Punkte-Marke in NBA

Den erst neunten Sieg im 40. Saisonspiel bzw. den zweiten in den vergangenen 18 Partien fixierten die Kanadier mit einem 6:0-Lauf im Finish. Während die Gastgeber am Ontariosee in den letzten gut zwei Minuten drei von sechs Würfen verwandelten, fand bei Golden State keiner von fünf Versuchen mehr sein Ziel. Stephen Curry verbuchte 26 Punkte aufseiten der Kalifornier. Scottie Barnes führte Toronto mit 23 Zählern an. Zum Matchwinner avancierte Chris Boucher, der im Schlussviertel aufdrehte und 17 seiner 18 Punkte erzielte. Am Mittwoch empfangen die Raptors mit den Boston Celtics den amtierenden NBA-Champion.