NBA: Nächste Niederlage für Jakob Pöltl

Die Partie in der Little Caesars Arena bot 16 Führungswechsel, zudem stand es zehnmal unentschieden. Weil den Kanadiern nach dem 109:109 fünf Minuten vor Schluss so gut wie nichts mehr gelang, legten die Pistons einen spielentscheidenden 14:5-Lauf aufs Parkett. Tim Hardaway Jr. erzielte 27 Punkte für Detroit, All-Star-Anwärter Cade Cunningham bilanzierte mit einem Triple-Double aus 22 Zählern, zehn Rebounds und 17 Assists. „Ihre Physis und ihren Speed zu matchen, war von Beginn an eine Herausforderung“, kommentierte Pöltl das Spiel. Immanuel Quickley führte die Raptors mit 25 Punkten an. Am Montag empfängt Toronto die Golden State Warriors.