Sieg! Super-Anna krönt die Kreischberg-Party

Beim Big-Air-Weltcup der Freestyle-Snowboarder am Kreischberg gab‘s mit Anna Gasser eine strahlende Siegerin in Rot-Weiß-Rot. Die Kärntnerin feierte ihren dritten Erfolg in der Steiermark – auf dem Berg, auf dem sie zum letzten Mal am Start war, da sie nach Olympia 2026 aufhören wird.