Umfragetief: Scholz schwört SPD auf Aufholjagd ein

Sechs Wochen vor der Bundestagswahl hat der SPD-Sonderparteitag in Berlin den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz offiziell zum Kanzlerkandidaten gekürt. Zuvor hatte Scholz seine Partei auf eine Aufholjagd in der heißen Phase des Wahlkampfs eingeschworen. „Winterwahlkämpfe können ein gutes Ende haben“, sagte er in seiner Rede. In Hamburg habe er sich zweimal im Februar zur Wahl gestellt und gewonnen. Die Entwicklungen in Österreich nannte er „ernst“.