Viel mehr Bewegung für gesunde Kinder

16.000 Kinder in mehr als 100 Volksschulen werden bewegt

Und zwar in ganz Österreich. Dank der Unterstützung des Red Bull Media House bewegt die Initiative, die in Abstimmung mit der Täglichen Bewegungseinheit der Ministerien für Sport und Bildung arbeitet, erstmals rund 16.000 Kinder in mehr als 100 Volksschulen in allen Bundesländern. Newald unterstreicht: „Dabei wollen wir vor allem jene Kids erreichen, die sonst kaum Bewegung machen.“ Gerade die sind oft am schwersten zu motivieren, da sie viel Zeit vor diversen Bildschirmen verbringen.