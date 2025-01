„Größte Ablenkung in meiner Karriere, aber …“

Beim Flutlicht-Spektakel in Madonna di Campiglio hat ein Feuerwerk, das während der Slalom-Fahrt von Lucas Pinheiro Braathen gezündet worden war, für Gesprächsstoff gesorgt. Der Norweger, der für Brasilien an den Start geht, sprach von „der größten Ablenkung in meiner Karriere“, die ihm jedoch auch zum Staunen brachte.