„Technisch ist Julia fast noch besser als früher“

Bruder Alex ist dabei

Hohe Erwartungen darf man in Melbourne an die einzige Österreicherin, die aufgrund ihres Protected Rankings fix im Hauptfeld steht, nicht haben. Für Grabher, die in Australien von Bruder Alex betreut wird, ist es ein Traum, nach ihren harten Zeiten halbwegs konkurrenzfähig wieder in der großen Tenniswelt dabei zu sein. Freilich ist sie gegen Wang Xiyu, Nummer 94 der Welt, klare Außenseiterin. „Dieses erste Match“, so Bresnik, „wird für mich ein richtiger Gradmesser sein.“