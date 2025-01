Fünf Fragen zur neuen Kindergarten-Anmeldung

Bessere Verteilung, weniger Doppelgleisigkeiten, weniger Aufwand

Weitere erwünschte Nebeneffekte: Die geografische Verteilung soll optimiert werden, denn am Papier stehen in der Steiermark mit rund 35.000 Plätzen für etwa 34.000 Kinder genug Kapazitäten zur Verfügung. Doppelgleisigkeiten, wenn Eltern ihre Kinder sicherheitshalber an mehreren Einrichtungen parallel anmelden, sollen minimiert werden. Für die Pädagoginnen und Pädagogen soll einiges an Verwaltungsaufwand wegfallen, die Eltern wiederum ersparen sich zeitaufwendige Recherchearbeit und die Kontaktaufnahme mit jeder einzelnen infrage kommenden Einrichtung.