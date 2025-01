Formel-1-Shootingstar unterschreibt bei Alpine

Franco Colapinto über seinen Wechsel: „Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, zum Alpine-Team zu kommen. Zuallererst möchte ich mich bei Williams für all ihre Unterstützung bedanken, von dem Moment an, als ich in die Academy kam, bis zum letzten Rennen in Abu Dhabi. Sie haben meinen Traum, in der Formel 1 zu fahren, Wirklichkeit werden lassen, und dafür werde ich immer dankbar sein. Jetzt ist es Zeit für ein neues Kapitel, und diese Herausforderung mit dem BWT Alpine Formula One Team anzunehmen ist wirklich eine Ehre.“