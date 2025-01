„Werden bei der WM trotzdem gute Figur abgeben!“

Österreichs Ski-Herren hinken in der aktuellen Saison weit hinter den eigenen Erwartungen hinterher, warten auch nach 15 Rennen noch auf den erlösenden ersten Sieg. Dennoch übt sich Alpinchef Herbert Mandl in Optimismus und zeigt sich sicher, dass die Herren bei der in 25 Tagen beginnenden Heim-Weltmeisterschaft in Saalbach abliefern werden.