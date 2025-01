Leihe fix! Zukunftshoffnung Hedl verlässt Rapid

Rapid hofft auf viel Spielpraxis

„Tobias Hedl hat in den letzten eineinhalb Jahren eine sehr erfreuliche Entwicklung durchlaufen, die ihn bis ins U21-Nationalteam und in den erweiterten Profikader bei uns gebracht hat. Nun hat ‘Tobi‘ die Möglichkeit, bei einem der Aufstiegsfavoriten in die höchste belgische Liga viel Spielpraxis zu sammeln“, sagt Katzer zu dem Deal. Es sei „für seinen weiteren Karriereverlauf von Vorteil, regelmäßig in einer Liga, die qualitativ zwischen unseren höchsten beiden Ligen steht, zu spielen“.