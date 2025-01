„Kasperltheater!“ Hannawald schimpft über ÖSV-Team

So erklärt Hannawald die ÖSV-Dominanz

Weil die ÖSV-Adler derart dominant waren, gehe Hannawald davon aus, „dass sie im Sommer oder auch am Anfang des Winters etwas gefunden haben, was das Material angeht, speziell die Anzüge. Ich glaube, dass sie eine gute Stoffqualität hatten“, so der 50-Jährige. „Es war aber nicht nur das Material, sondern auch die Sprünge haben auf absolut hohem Niveau funktioniert, so dass sie sich so weit absetzen konnten.“