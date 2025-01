Bindungen abgedeckt: Erneut Spekulationen um ÖSV

Jetzt stoßen auch noch die Bindungen der ÖSV-Athleten auf reges Interesse. Denn diese wurden von Daniel Tschofenig und Co. bei der Quali in Innsbruck „versteckt.“ „Es sieht einfach gut aus“, scherzt Widhölzl. Tatsächlich handelt es sich um einen Bindungsschutz. Weil ein Ski umgefallen und daraufhin eine Bindung kaputtgegangen war, sei das ÖSV-Team nun vorsichtiger. „Bindungen sind sehr teuer, die Athleten haben schon genug, aber auch nicht so viele Ersatzteile.“