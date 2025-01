Tschofenig: „Habe gar keine Chance mehr gesehen“

Was für ein Drama! Was für eine Stimmung! Und was für eine unglaublich spannende 73. Vierschanzentournee! In einem Herzschlagfinale setzte sich Daniel Tschofenig beim großen Finale in Bischofshofen in der Tages- und Gesamtwertung vor Jan Hörl und Stefan Kraft durch. Nach acht Sprüngen hatte der Kärntner 1,4 bzw. 4,1 Punkte mehr gesammelt als die beiden Salzburger. „Es ist unbeschreiblich! Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich kann es gar nicht realisieren. Es ist wunderschön“, strahlte der 22-Jährige, der im Auslauf von seiner Freundin, der kanadischen Skisprung-Weltmeisterin Alexandria Loutitt, innig umarmt wurde.