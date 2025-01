Fluch beendet! 99ers knackten Bozener Angstgegner

Oh Schreck, oh Schreck! Bozen war für die Graz99ers in der Vergangenheit ein unpackbarer Brocken. Zehn Spiele ohne Sieg. Der letzte Erfolg? Im Februar 2022. Fürchterliche 1051 (!) Tage mussten die 99ers warten – am Mittwoch konnten sie gegen die Südtiroler endlich wieder jubeln. Weil die Lange-Truppe diesmal nicht an sich selbst scheiterte, sondern endlich zielorientiert die Scheibe im Kasten unterbrachte. Frank Hora (offenbar motiviert durch sein verlängertes Arbeitspapier) hämmerte den Puck zum 1:0 (5.) ins Tor. Der oftmals gescholtene Casey Bailey (der gleich zu Beginn mit einem Stangentreffer haderte) erhöhte drei Minuten später sogar auf 2:0 (8.). Was für ein Start! Bozen zu diesem Zeitpunkt nicht vorhanden – Gäste-Coach Glen Hanlon nahm sofort ein Time-out.