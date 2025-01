ChatGPT lieferte Anleitung für Cybertruck-Anschlag

Der Cybertruck war in der vergangenen Woche vor dem Trump International Hotel in Las Vegas exlpodiert. Das Fahrzeug ging in Flammen auf, sieben Menschen wurden verletzt, der Fahrer wurde tot im Inneren aufgefunden. Das Hotel gehört zur Trump Organization, einem Mischkonzern des designierten US-Präsidenten und Unternehmers Donald Trump, der am 20. Jänner vereidigt werden soll. Tesla-Chef ist der Milliardär Elon Musk, der auch einer der wichtigsten Berater Trumps ist.