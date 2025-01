Drogen und Sex: Labour löscht TikTok-Video

Die Regierungspartei steht derzeit massiv in der öffentlichen Kritik, weil den Behörden Versagen im Kampf gegen systematische sexuelle Gewalt an minderjährigen Mädchen vorgeworfen wird. Im nordenglischen Rotherham sollen pakistanische Gangs weibliche Teenager mittels Drogen und Alkohol gefügig gemacht und dann sexuell ausgebeutet haben. Den lokalen Behörden in der langjährigen Labour-Hochburg wurde Untätigkeit vorgeworfen.