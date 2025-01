Beifahrer bei Absturz in Wald aus Pkw geschleudert

Schrecklicher Unfall am Dreikönigstag im Tiroler Oberland: Ein Auto stürzte in einem Wald am Imsterberg sich mehrmals überschlagend in die Tiefe. Während die Lenkerin (40) noch rechtzeitig aussteigen konnte, wurde der 46-jährige Beifahrer während des Absturzes aus dem Pkw geschleudert.