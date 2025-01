Woran erkennt man Endometriose?

Prof. Dr. Friedrich Gill, Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe aus Wien: Bei der Endometriose kommt es zur Absiedelung der Gebärmutterschleimhaut im kleinen Becken, auf oder in den Eierstöcken, Darm, Blase und in seltenen Fällen bis in die Lunge. Physiologisch befindet sie sich normalerweise in der Gebärmutterhöhle und wird bei der Menstruation in etwa monatlich „abgeblutet“, um einem befruchteten Ei die Möglichkeit zu geben, sich in die neu aufgebaute Schleimhaut einzunisten. Befindet sich das Endometrium untypischerweise in der Gebärmuttermuskulatur, dann spricht man von einer Adenomyose.