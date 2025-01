Hol dir ein Music Package für das Lido Sounds!

Das gibt es zu gewinnen

Damit du für dieses Highlight bestens vorbereitet bist, haben Gasteiner und die „Krone“ ein exklusives Music Package für dich geschnürt. Freue dich auf ein Tagesticket für das Lido Sounds Festival, eine stylische Infinity Music Tour Cap und 24 Dosen Gasteiner 100 % natural in der Geschmacksrichtung Himbeer-Zitrone. Dieses natürliche Erfrischungsgetränk kombiniert prickelndes Mineralwasser mit Saft direkt gepresster Früchte – ohne Zuckerzusatz und ohne künstliche Aromen. Perfekt, um an heißen Sommertagen für prickelnde Erfrischung zu sorgen. Dabei ist für jeden Geschmack etwas dabei: Denn das Erfrischungsgetränk gibt es nicht nur in der Sorte Himbeer-Zitrone sondern auch als Lemon, Orange, Apfel oder Grapefruit.