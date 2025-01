Straka verpasst auf Hawaii Top-Platz nur knapp

Straka verzeichnete auf Maui am Schlusstag fünf Birdies bei zwei Schlagverlusten und spielte damit seine „schwächste“ Runde. Um drei Schläge verpasste er die Top 5, durfte sich aber mit einem Preisgeldscheck über 292.000 Dollar (283.000 Euro) trösten. Im Vorjahr war der Ryder-Cup-Sieger in Kapalua Zwölfter geworden. Für Straka, der in der Weltrangliste zwei Plätze verlor und nun 38. ist, geht es diese Woche mit dem Turnier in Honolulu weiter.