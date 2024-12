Straka: „Da will ich auf jeden Fall dabei sein“

Derzeit ist Österreich für den in den USA lebenden Profigolfer eher ein Urlaubs- statt Business-Ziel, vor Weihnachten erholte sich Straka ein paar Tage in Zell am See. Beruflich bleibt der Fokus in der ersten Jahreshälfte auf der PGA-Tour, der gebürtige Wiener startet am Donnerstag (2. Jänner) auf Maui/Hawaii ins neue Jahr. Wenn die DP World Tour am letzten Mai-Wochenende in heimische Gefilde (GC Gut Altentann beim Wallersee) zurückkehrt, schlägt Straka beim Memorial Tournament in Dublin/Ohio ab.