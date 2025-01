Littlers ungewöhnlicher Plan nach WM-Triumph

Nach all dem medialen Druck, nach all den großen Erwartungen sehnte sich Littler nur noch nach einem bestimmten Ort. „Ich kann es kaum erwarten, endlich in mein eigenes Bett zu steigen“, sagte der frischgebackene Darts-Weltmeister nach dem 7:3-Finalsieg über Michael van Gerwen bei DAZN: „Es waren lange zwei, drei Wochen in London.“ Zunächst steht aber noch einiges an. „Ich tue, was ich tun muss, viele Medientermine. Dann geht‘s nach Hause, ein bisschen chillen“, sagte Littler. Fette Party? Fehlanzeige ...