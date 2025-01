Wirbel um ÖSV: „Es wäre ja blöd, das nicht zu tun“

Vorentscheidung am Bergisel?

Der Innsbrucker Bergisel soll am Samstag zum Schauplatz der nächsten Gala der ÖSV-Skispringer werden. Daniel Tschofenig und Co. sind auf der Heimschanze nicht nur auf einen weiteren Sieg aus, sondern wollen gleichzeitig auch eine Vorentscheidung in der Vierschanzentournee herbeiführen.