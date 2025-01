Die Deutschen sind schlechte Verlierer!

Dreifach-Triumph für Österreich zum Tournee-Auftakt, die Plätze 1, 3 sowie 5 beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen und bereits davor in Engelberg zwei Weltcup-Siege - Österreichs Adler sind aktuell in bestechender Form. Wenn’s nach den Deutschen geht, in zu bestechender Form. Eine Kolumne von „Krone“-Skisprung-Experte Christoph Nister …