„Krank!“ Norwegen attackiert Österreich

„Ungewöhnlich“

Hinter den Kulissen wurde da längst über einen Materialvorteil der österreichischen Flotte gemunkelt. Den sprachen die Norweger auch überraschend offen an. „Es ist ungewöhnlich, dass eine Nation auf diese Art und Weise dominiert, wie die Österreicher das tun“, erklärte der ehemalige Tourneesieger Halvor Egner Granerud. Auch Johann Andre Forfang, als Fünfter bester Wikinger in Oberstdorf, schlug in dieselbe Kerbe. „Wir kratzen uns am Kopf und fragen uns, was sich die Österreicher ausgedacht haben“, meinte der 29-Jährige.