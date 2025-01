Südkoreas Präsident Yoon soll festgenommen werden

Der Sicherheitsdienst hatte den Ermittlerinnen und Ermittlern jüngst den Zutritt zum Präsidentenpalast verweigert. Diesmal haben sich ungefähr 100 Angehörige des suspendierten Politikers vor dem Amtssitz versammelt, um sich der Justiz entgegenzustellen. „Mit euch werde ich bis zum Ende dafür kämpfen, das Land zu beschützen“, sagte Yoon am Neujahrstag noch in einer Botschaft an seine Gefolgsleute.