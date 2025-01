Freier unbemerkt betäubt: Weitere Opfer gesucht

Polizei bittet um Hinweise und sucht weitere Opfer

Mehr noch: Das Räuber-Pärchen hatte noch in der Nacht mehrere Geldbehebungen und unberechtigte Überweisungen getätigt. Sie erbeuteten in Summe mehr als 10.000 Euro. Ermittlern des Landeskriminalamtes gelang es, die 22-Jährige und ihren Begleiter nur wenig später in ihrer Wohnung in Neunkirchen festzunehmen. Auch ein Teil der Beute wurde sichergestellt. Die beiden zeigten sich vorerst nicht geständig. Das Verbrecherpaar wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt gebracht.