Graz: Sonne sorgte für zwei Unfälle am Schutzweg

Ähnlicher Unfall in Puntigam

Wenige Minuten später erwischte es dann im Bezirk Puntigam einen 19-Jährigen. Auch er wollte die Straße am Schutzweg queren und wurde dabei von einer 34-jährigen Autofahrerin erwischt. Der Jugendliche wurde schwer verletzt ins LKH gebracht. Die Lenkerin gab an, dass die tiefstehende Sonne sie geblendet hatte.