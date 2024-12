82 Millionen Menschen mehr auf der Welt als 2023

Höchststand bei zehn Milliarden

Die Stiftung geht davon aus, dass die Weltbevölkerung bis Mitte der 2080er Jahre mit grob zehn Milliarden Menschen ihren Höchststand erreichen wird. „Danach, so die Prognosen, sorgen eine sinkende Zahl an Geburten plus eine wachsende Zahl an Sterbefällen dafür, dass die Weltbevölkerung nicht nur altert, sondern auch zu schrumpfen beginnt“, heißt es.