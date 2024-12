Mann setzt Mädchen (14) nach Sex in Wildnis aus

Familie des Mädchens erfuhr von der Bekanntschaft

Die Familie des Mädchens erfuhr glücklicherweise von der Bekanntschaft der beiden und begab sich auf die Suche nach ihr und dem Gamer. Verständigte Behörden trafen den 28-Jährigen noch inmitten der Feierlichkeiten in Jennings an. Auf die Frage, wo das Mädchen steckte, ging er ein und zeigte Ermittlern ihren Standort. Einsatzkräfte fanden die 14-Jährige etwa 68 Kilometer von seinem Zuhause entfernt in den Wäldern in einem „guten Gesundheitszustand“, hieß es. Sie war etwa zwei Tage dort gewesen und kam nach der dramatischen Rettung in ein Krankenhaus.