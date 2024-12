Ronaldo: „Ballon d‘Or? Das war unfair!“

Ronaldo wurde mit einem Sonderpreis für seine bisher 916 Karriere-Tore geehrt. Er werde bald 40 Jahre alt, sagte der Ausnahmespieler. „Aber ich bin noch nicht fertig. Ich werde weitermachen, weil ich Titel gewinnen möchte, ich will Champion sein, ich will mehr Tore schießen“, kündigte er an.