Niederländer schlug Landsmann in Tirol bewusstlos

Opfer in die Innsbrucker Klinik überstellt

Das Opfer wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung in das Krankenhaus nach Zams gebracht und zwischenzeitlich - aufgrund der Schwere seiner Verletzungen - in die Innsbrucker Klinik überstellt. „Der 46-Jährige verließ nach der Tat die Örtlichkeit. Er konnte kurze Zeit später von der Polizei angetroffen werden“, so die Ermittler. Der Mann wird auf freiem Fuß angezeigt.