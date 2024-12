ÖFB und Teamchefin Fuhrmann gehen getrennte Wege

Irene Fuhrmann und der Österreichische Fußball-Bund gehen getrennte Wege. Nach intensiver Analyse sei der Entschluss gereift, „dass nun der richtige Zeitpunkt für neue Impulse gekommen ist“, teilte der ÖFB am Freitag in einer Aussendung mit. Fuhrmann fungierte insgesamt in 53 Spielen als Teamchefin des Frauen-Nationalteams. Mit 28 Siegen und sechs Remis blickt die 22-fache Teamspielerin und 129-fache Bundesliga-Spielerin auf eine positive Bilanz zurück.