Leicester gegen Manchester City – ab 15.30 Uhr

Das Star-Ensemble mit dem Star-Trainer ist aktuell eines der schlechtesten Teams der Premier League, und Guardiola scheint mit seinem Latein am Ende. Gegen Everton hatte der frühere Salzburg-Stürmer Erling Haaland die größte Chance zum Sieg vergeben und in der 53. Minute beim Stand von 1:1 einen Foulelfmeter verschossen. Guardiola war mit der Leistung seiner Mannschaft – anders als in anderen Partien zuvor – aber zufrieden. Das „Momentum“ sei aktuell nicht auf Citys Seite, meinte der Spanier.