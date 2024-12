„Das wollen wir den Deutschen jetzt zurückgeben“

Hörl möchte das Gefühl eines weiteren Tournee-Tagessieges nach jenem am Bergisel in der Vorsaison unbedingt wieder erleben. „Das war echt eine coole Erfahrung. Natürlich wünscht man sich das noch einmal.“ Die Auftaktschanze in Oberstdorf sollte kein Stolperstein sein. „Grundsätzlich liegen mir alle Schanzen sehr. Wenn du gut in Form bist, geht es bei jeder. Ich vertraue auf meine Stärken, auf die Form, die ich zurzeit habe.“