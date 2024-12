Bitter! Simona Halep sagt für Australian Open ab

In Weltrangliste nur auf Rang 877

Bei den Australian Open hätte die im März von einer Doping-Sperre in das Turniergeschehen zurückgekehrte Halep mit einer Wildcard in der Qualifikation antreten dürfen. In der Weltrangliste liegt die einstige French-Open- und Wimbledon-Siegerin aktuell nur auf Rang 877.