Schonende MRT-Untersuchung für Babys angewendet

„MRT-Untersuchungen bei Säuglingen dienen in der Regel der Diagnostik des Gehirns. Die Magnetresonanztomografie ist ein unverzichtbares Werkzeug in der Radiologie, da sie hochauflösende Bilder aller Körperregionen liefert und dabei ohne Röntgenstrahlung auskommt“, heißt es dazu in einer Aussendung der Oberösterreichischen Gesundheitsholding.