Batterien für Elektroautos sind so billig wie nie

In Europa 50 Prozent teurer als in China

Die Preise sind globale Durchschnittswerte. Die konkreten Werte liegen in Europa um knapp 50 Prozent über denen in China. Aber auch bei uns dürfte die Entwicklung für tendenziell sinkende E-Auto-Preise sorgen, denn die Batterie bleibt die teuerste Komponente.