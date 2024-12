Lieblings-Weihnachtssongs der Österreicher im Auto

Schon mit ein bisschen Abstand folgt auf Platz drei Mariah Careys „All I Want for Christmas Is You“, das 39 Prozent der Befragten begeistert. Auch der schwungvolle Klassiker „Jingle Bell Rock“ (30 Prozent) und „Let it Snow“ von Dean Martin (27 Prozent) zählen zu den beliebtesten Liedern. „Diese Songs machen jede Autofahrt zur perfekten Einstimmung auf die Feiertage. Beim Mitsingen im Auto wird die Reise zu einem unvergesslichen Teil der (Vor-)Weihnachtszeit“, outet sich AutoScout24-Österreich-Manager Nikolaus Menches als Weihnachtsfan.