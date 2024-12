Rasantes zu Weihnachten in „Sonic The Hedgehog 3“

Jim Carrey brilliert in einer Doppelrolle

Die Show stiehlt den beiden Jim Carrey, der in „Sonic The Hedgehog 3“ eine Doppelrolle spielt. Ob er Grimassen macht, Sprüche klopft oder tanzt, Carrey ist einfach köstlich in dem Film. Dabei hatte er sich eigentlich schon in den Ruhestand verabschiedet. „Ich bin in erster Linie in dieses Universum zurückgekehrt, weil ich ein Genie spielen darf, was ein bisschen weit hergeholt ist“, sagte Carrey dem „People“-Magazin. „Und außerdem habe ich einige Sachen gekauft und brauchte ehrlich gesagt das Geld.“