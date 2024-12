West Wiener feiern Sieg, Fivers tolles Miteinander

Das waren zwei ganz wichtige Punkte. Denn mit dem 30:24 (14:11) feierten die West Wiener nicht nur den zweiten HLA-Sieg, sondern Topscorer Dräger (10) und Co. rückten auch an Bärnbach/K. heran. Beide gehen mit fünf Punkten in die Weihnachtspause – das verspricht einen packenden Abstiegskampf im Frühjahr. „Meine Mannschaft ist in einem Lernprozess“, betonte Trainer Roland Marouschek gegenüber der „Krone“ stets. Wohlwissend, dass seine im Schnitt kaum 20 Jahre junge Boygroup an einem guten Tag viele Gegner ärgern kann.