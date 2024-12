ÖSV-Sportdirektor Stecher hat die Ausreden satt

Trainerdiskussion wohl unumgänglich

Ob der Weg weiterhin mit dem derzeitigen Betreuerpersonal um Männer-Cheftrainer Vegard Bitnes gegangen wird, ist fraglich. Stecher schließt Trainerwechsel nach der Saison nicht aus. „Wenn man diese Leistungen weiter so bringt, muss man natürlich auch das hinterfragen, das ist ganz klar. Wenn es so bleibt, dann muss man definitiv auch in diese Richtung nachdenken.“ So oder so müsse bis zur Heim-WM 2028 die Rückkehr in die erweiterte Weltspitze gelingen, so Stecher.